لهذا السبب أوبك تستعد لتخفيف تخفيضات النفط واجتماع مرتقب لأعضائها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول الحليفة، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك بلس، لتخفيف تخفيضات النفط في ظل بوادر انتعاش بعد قيود فيروس كورونا.



وقال مسئولون في المجموعة للصحيفة: "إن تحالف منتجي النفط بقيادة السعودية يدفع أوبك وحلفاءها لزيادة إنتاج النفط، ابتداء من شهر أغسطس، وسط دلائل على عودة الطلب إلى مستوياته الطبيعية بعد عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا المستجد".

ومن المقرر أن يجتمع الأعضاء الرئيسيون في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، عبر مؤتمر عبر الإنترنت يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة الإنتاج الحالي والمستقبلي للمجموعة".

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وحسب الصحيفة قال المندوبون: "إن المملكة العربية السعودية ومعظم المشاركين فى التحالف يؤيدون الآن تخفيف القيود".

وأفاد المندوبون أنه بموجب اقتراح سعودي فان تحالف أوبك+ سيخفف القيود الحالية بمقدار مليوني برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا.

وأوضحت الصحيفة: "التفاؤل النسبي للمنتجين تزامن مع تقرير صدر يوم الجمعة الماضى من وكالة الطاقة الدولية يظهر مرور أسوأ آثار فيروس كورونا على الطلب العالمي على النفط".