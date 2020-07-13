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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد حظر تصديرها,, البحرين تقر عقوبة الحبس 3 أشهر لمصدري الكمامات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020
أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى، زايد الزياني قراراً يحظر تصدير نوعين من كمامات الوجه الطبية وذلك دون إذن مسبق من الوزارة وحبس من يخالف القرار وفقا لصحيفة الوطن البحرينية.
وطبقاً للقرار، فإنه يحظر تصدير كمامات من نوع N95-Face و PFF3-Fac، ويعاقب على ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 18 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، والذي ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً كل من خالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير التجارة والزراعة والاقتصاد بالتطبيق لهذا القانون أو تنفيذاً له، ما لم ينص في القرار على عقوبة أقل.
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