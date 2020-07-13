شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير صاروخين و6 مسيّرات حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير عدد 2 صاروخين بالستيين اطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة. كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير عدد 6 طائرات بدون طيار مفخخة اطلقتها الميليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة . Advertisements وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار . مبيناً كفاءه القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وافشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها . مؤكداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية ، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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