نائب وزير الزراعة: 30% حجم مساهمة الإنتاج الحيواني في الناتج الزراعي الإجمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الإنتاج الحيواني حقق معدلات نمو مثلت 30% من الناتج الزراعي الإجمالي، وأن هناك دعم كبير من الدولة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، من خلال توفير قروض ميسرة بمعدل فائدة 5%، لعدد من مشروعات تطوير الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي

وأضاف الصياد، خلال مشاركته في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، أن المشروع القومي للبتلو يعتبر أحد المشروعات المهمة، التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء ووصلت قيمة القروض المنصرفة فيه إلى 1.6 مليار جنيه، وتفضل رئيس الجمهورية ووجه بزيادة الدعم للمشروع القومي للبتلو لزيادة إنتاجنا من اللحوم الحمراء.

Advertisements

وكشف أن العمل من جانب وزارة الزراعة على توفير بيانات إحصائية مؤكدة حول الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تسبب في استقرار الأسعار وعدالتها خلال 6 أشهر الماضية رغم أزمة كورونا.

كما أكد الصياد على عمل وزارة الزراعة على تطوير وإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة لتوفير ألبان طازجة ذات جودة عالية وآمنة للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير ألبان صالحة للتصنيع الغذائي.

وكشف أننا نمتلك الأن تم حصر كامل لمراكز تجميع الألبان والثروة الحيوانية ولدينا إحصاء واضح وخريطة كاملة تمكنا من تحديد الانتاج المتوقع من اللحوم الحمراء لتحديد الكميات المطوب استيرادها دون زيادة أو نقص للحفاظ على الانتاج المحلي والحفاظ على استمرار المنتجين المحليين في دورة الانتاج وضمان افضل هامش لهم.