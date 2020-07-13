حبس متهم باغتصاب فتاة وإنكار نسب طفلتها بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

قررت النيابة الكلية بالمنصورة تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، حبس المتهم باغتصاب فتاة، وإنجابه منها وإنكاره نسب الطفلة.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد كلف بفتح تحقيق قضائي ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه وذلك بعد رصد وحدة الرصد والتحليل تداول فيديوهات للفتاة أمل عبدالحميد، بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه.

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وكان اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية قد كلف فريق من ضباط البحث الجنائي لجنوب الدقهلية وضباط وحدة مباحث أجا بضبط المتهم وجرى إيداعه قسم شرطة أجا.

وبينت التحقيقات حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المجني عليها فيها عن حادث الاعتداء عليها خلال مارس عام ٢٠١٨؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، ولم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات مع إرساله إلى مصلحة الطب الشرعي بالمنصورة لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها المجني عليها.