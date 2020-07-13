هدد والديه بالسلاح.. قرار من النيابة العامة بشأن الابن العاق في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

قرر المستشار محمد هداية، رئيس نيابة طلخا، تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، حبس"محمود.ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ورود تحريات المباحث بصحة واقعة تعديه بالضرب على والديه وطردهم خارج المنزل، وترويعهم مستخدمًا سلاح أبيض.

كان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة طلخا من "عبدالعزيز.ذ.ع"، 62 عامًا صاحب ورشة خراطة ولحام، وزوجته " فايزة.ا "، ٥٤ سنة، ربة منزل تضرروا فيه من ابنهم "محمود" لاعتدائه عليهم وتهديدهم بسلاح أبيض، وطردهم من المنزل.

بضبط المتهم والعرض على النيابة قررت فتح تحقيق استمر لعدة ساعات وبعد ورود تحريات المباحث، أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.