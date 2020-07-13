أشار إحصاء أخير أجرته وكالة "رويترز" إلى أن أكثر من 12.75 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في العالم، كما أن 563869 شخصا توفوا جراء العدوى.
وتم رصد الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات مسجلة 134659 وفاة، وثلاثة ملايين و262964 إصابة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني بواقع 71469 حالة وفاة، ومليون و839850 إصابة.
وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيلها 820916، لكنها إحتلت المرتبة السادسة من حيث الوفيات بواقع 22123 وفاة.
وجاءت روسيا في المركز الرابع بقائمة الإصابات، إذ سجلت 720547 إصابة، ولكن لم تتجاوز وفياتها 11205 وفيات.
وإحتلت بريطانيا المرتبة الثالثة في قائمة الوفيات بواقع 44798، لكنها جاءت في المركز السادس بقائمة الإصابات بعد تسجيلها 320407 إصابات.
وجاءت إيطاليا في المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد إعلانها عن 34945 حالة وفاة، لكنها حلت في المركز الثالث عشر في قائمة الإصابات بواقع 242827 إصابة.
أما فرنسا فكانت خامس أكبر دولة على قائمة الوفيات، إذ سجلت 30004 حالات وفاة، بيد أن ترتيبها جاء السادس عشر من حيث الإصابات، وذلك بواقع 205898 إصابة.
وحلت إسبانيا في المرتبة السادسة بقائمة الوفيات مع تسجيلها 28403 وفيات، لكنها جاءت في المركز التاسع من حيث الإصابات بتسجيل 271762 إصابة.
المصدر: "رويترز"
كانت هذه تفاصيل خبر في إحصائيّة جديدة / إصابات "كورونا" في العالم تتجاوز 12 مليونًا ووفياتها تقارب 564 ألفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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