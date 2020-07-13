تعرف على أبرز المعلومات عن الجامعة الإلكترونية السعودية

أعلنت الجامعة الالكترونية السعودية عن إجراءات القبول للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442 وذلك اعتبارًا من أمس الأحد 12 يوليو 2020 وحتى 23 يوليو الجاري.

ويقدم إليكم "بوابة الوفد" بعض المعلومات عن الجامعة السعودية الإلكترونية هيَ مؤسسة جامعية حكومية سعودية تمثل أحد أنماط التعليم العالي وَتُوفر بيئة قائمة على تقنيات المعلومات والاتصالات والتعلم الإلكتروني والتعليم المدمج.

وتمنح الجامعة شهادات البكالوريوس والدراسات العليا، إضافة لتقديم دورات في التعلم

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المستمر والتعلم مدى الحياة، في فبراير 2019، تم اعتماد كلية العلوم الصحية بالجامعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في الصحة العامة.

تم بناء منظومة التعليم في هذه الجامعة بالتعاون مع عدة جامعات دولية وتعتمد الجامعة في تعليمها على نظام التعلم المدمج الذي يدمج بين الحضور المباشر "وجهاً لوجه" وبين

الحضور عن طريق التقنية وتتمثل رؤية الجامعة في بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة وتلبية حاجات سوق العمل وتهدف الجامعة لأن تكون ممثلاً وطنيا وبيت خبرة في مجال اختصاصها .

قد تأسست الجامعة بموجب مرسوم ملكي من الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في عام 2011، جاءت الموافقة على إنشاء الجامعة السعودية الإلكترونية كمؤسسة تعليمية حكومية تقدم التعليم العالي والتعلم مدى الحياة.

أما شركاء الجامعة كلا من جامعة فرانكلين وجامعة أوهايو وجامعة كولورادو ومعهد فلوريدا التقني وإي إف وبلاك بورد والمكتبة الرقمية السعودية وجامعة تونس المنار.