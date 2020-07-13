جنوب أفريقيا تعيد فرض حظر التجول بعد تزايد حالات كورونا

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا يوم الأحد إن بلاده ستعيد فرض حظر على بيع الخمور وحظر تجول ليليا للحد من الضغط على المستشفيات مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل سريع.

وفرضت حكومة رامابوسا أحد أشد تدابير العزل العام في العالم أواخر مارس آذار لكنها خففت بعد ذلك كثيرا من القيود بسبب القلق على اقتصادها المتعثر.

وجنوب أفريقيا بها أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في أفريقيا وتسجل حاليا رابع أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة الجديدة على مستوى العالم.

وقال رامابوسا في كلمة عبر التلفزيون إن البلاد لا يمكنها تقبل تحمل مستشفياتها وعياداتها عبء إصابات يمكن تفاديها بسبب شرب الكحوليات.

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وقال ”هذه معركة لإنقاذ جميع

الأرواح ونحتاج توفير كل سرير.

”عاصفة فيروس كورونا أشد شراسة وأكثر تدميرا من أي شيء عرفناه.

وسيستمر حظر التجول الليلي من الساعة التاسعة مساء حتى الرابعة صباحا وسيبدأ سريانه يوم الاثنين باستثناء من يذهبون من وإلى العمل أو يسعون لمساعدة طبية.

وسجلت وزارة الصحة بجنوب أفريقيا 12058 حالة إصابة جديدة بكورونا يوم الأحد ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 276242 حالة. وارتفع عدد حالات الوفاة بواقع 108 حالات إلى 4079 حالة.