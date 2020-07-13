ارتفاع أعداد مصابى كورونا في إيطاليا لـ 234 ألف

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا لـ 234 ألفا وفقًا لآخر إحصاء حول ضحايا الوباء صادر عن وزارة الصحة للساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأظهر جدول إحصاءات الوزارة اليوم الأحد أنه تم تسجيل 9 وفيات ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34954، فيما تمتسجيل 234 إصابة جديدة ما يرفع عددها الإجمالي إلى 243061.
كما سجل إجمالي المتعافين 194928 شخصا، بحسب الوزارة.
تجدر الإشارة، إلى أن إيطاليا تعد من أكثر دول العالم تأثرًا بفيروس كورونا حيث فرضت السلطات الإيطالية الحجر
وحذر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي في وقت سابق من أن "منحنى تفشي الوباء قد يعاود الصعود، وقد تتخذ إجراءات إغلاق مجددا"، واصفا الخطوة بأنها "مخاطرة محسوبة لا بد من اتخاذها".
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