بوريل يطالب صربيا وكوسوفو بحل خلافاتهما

طالب مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، صربيا وكوسوفو بإظهار الرغبة في التوصل لحل وسط والبراجماتية قبل استئناف المباحثات بين الجانبين بهدف حل الخلافات بينهما.

وقال بوريل في مؤتمر افتراضي مع رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو عبدالله هوتي «هذه المباحثات تتطلب شجاعة سياسية من الجانبين».

وسوف يشارك في المباحثات، التي تشرف عليها ألمانيا وفرنسا، المبعوث الأوروبي الخاص بالمباحثات بين صربيا وكوسوفو ميروسلاف لايتشاك.

وترفض صربيا الاعتراف بكوسوفو، الإقليم الصربيي السابق ذاتي الحكم الذي انفصل عام 1999، عقب تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإنهاء قمع بلجراد لتمرد الأغلبية الألبانية.