نصف مليون في انتخابات هونج كونج

شارك أكثر من نصف مليون من سكان هونج كونج، في الانتخابات التمهيدية التي نظمتها الأحزاب الداعمة للديموقراطية لاختيار مرشحيها في الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر، وفق ما أكد المنظّمون.

وسجلت نسبة المشاركة الكبيرة في الاقتراع غير الرسمي رغم تحذير السلطات التي اعتبرت أنه قد يكون مخالفا للقانون الجديد الذي فرضته بكين في المستعمرة البريطانية السابقة.

ووفقا للمنظّمين، سجلت عند إغلاق الصناديق في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، مشاركة أكثر من 580 ألف شخص في 250 مكتب اقتراع غير رسمي، وهو رقم تجاوز التوقعات.

وتعليقا على ذلك، قال أحد المنظّمين ونائب سابق داعم للديموقراطية، أو نوك-هين «في ظل قانون الأمن القومي، جاء نحو 600 ألف شخص للتصويت، هنا تظهر شجاعة سكان هونج كونج».