كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 137 ألف حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، تجاوز حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بينما تقترب الإصابات بالمرض في البلاد من نقطة 3.4 مليون.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب معطيات موقع "Worldometers" للإحصائيات، 3395092 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 137660 وفاة، ما يعادل 4.05% من الحصيلة الإجمالية للحالات، و1506514 شفاء، أي 44.37%.

من جانبها، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إحصائية جديدة نشرتها اليوم وتعكس البيانات التي تم جمعها حتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش لـ11 يوليو، أن حصيلة الإصابات بلغت حتى ذلك الحين 3236130 حالة، بينها 134572 وفاة.

وأفادت المراكز الأمريكية بأن الارتفاع اليومي للإصابات وصل إلى 62918، في زيادة كبيرة مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في بيانات 10 يوليو 66281 حالة.

وقالت إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 906 حالات، مقابل 811 في الإحصائية الخاصة بمساء 10 يوليو.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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وتشهد البلاد في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا نظرا لتسارع انتشار التفشي في عدد من الولايات على رأسها فلوريدا وتكساس وأوكلاهوما وميزوري وميسيسيبي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,931 مليون إصابة، بينهم أكثر من 569 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,530 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.