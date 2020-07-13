كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر متحدث الجيش الليبي: ضربات "الواطية" أوجعت الأتراك وأصباتهم بالارتباك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري، أن العدوان التركي على ليبيا عدوان على كامل الدول العربية وحريتها واستقلالها، والغرض من الغزو التركي إحياء الدولة العثمانية.

وأضاف خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن القوات المسلحة لليبية تقود حرب ضروس ضد التكفيريين، مضيفًا أن الموقف على الأرض جيد والجيش الليبي مستعد لصد أي عدوان.

وفيما يتعلق بالضربات الجوية على قاعدة الواطية، قال إن استهدف قاعدة الواطية كان موجعًا للعدو التركي واصابهم بالارتباك.

وذكر الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري، أن تركيا تبحث على رد معنوي أو تقدم حتي ينسيها هذه الحادثة، وتحاول الآن رص الصفوف للقيام بمهاجمة سيرت والجفرة.

انزعجت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الأحد، مما وصفته بالتدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي بسبب الأزمة الدائرة في البلاد.

Advertisements

وقال السفارة في بيان على فيسبوك "بعد عدة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية، تأسف السفارة الأميركية أن الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة".

وأضاف البيان "غارات مرتزقة على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية.. أضرت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر".

وأكد البيان أن "هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة مثل حكومة الوفاق ومجلس النواب لحماية سيادة ليبيا وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز".

وقالت السفارة: "لا يزال الباب مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءا من الحل"، غير أنها قالت "أولئك الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات".

وأضافت: "نحن واثقون من أن الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة ليبيا على المضي قدما ومن اختار بدلًا من ذلك عدم الاكتراث".