كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: كل العرب يدعمون ليبيا إلا قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء احمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن كافة قادة الدول العربية تدعم الدولة الليبية، والجيش الوطني، ويؤكدون على السيادة الدولة الليبية إلا دولة قطر، لافتًا إلى أن الغزو التركي خطير جدًا، لأنه سيتخذ من ليبيا نقطة ارتكاز للانتقال إلى كافة الدول العربية.

وتابع "المسماري"، خلال حواره مع الإعلامي أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن أمن ليبيا جزأ لا يتجزأ من الأمن المصري، والعكس صحيح، والحدود تتلاشي مع المصلحة العليا للعرب، مشيرًا إلى أن مصر توفر الدعم السياسي للجيش الليبي في كافة المحافل الدولية.

ولفت إلى أن الجيش الليبي اتخذ كافة التدابير لحماية خط سرت -الجفرة، وإذا اضطر للقتال فسيكون في موقف الهجوم وليس الدفاع.