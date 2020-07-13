ظهور بؤرة صناعية جديدة.. 8 إصابات في مصنع لإنتاج الدواجن بطنجة

سجلت مدينة طنجة، عشية اليوم الأحد، بإصابة 8 أشخاص بفيروس كورونا المستجد في بؤرة صناعية جديدة بمعمل لإنتاج الدواجن بالمنطقة الصناعية أمغوغة.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” من مصدر خاص، فإنه تأكد، اليوم الأحد، إصابة 8 من عمال مصنع لإنتاج الدجاج المذبوح الموجود بمنطقة الحرة أمغوغة بطنجة1.
وشملت الإصابات المسجلة، 3 رجال وخمس نساء بعد إجراء روتيني لتحاليل المخبرية، توزعت على كل من حي مغوغة كبيرة، والعزيفات، وحي الكوشة.
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