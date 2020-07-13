شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا.. الحكومات المحلية تفوز في الانتخابات الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

فازت الأحزاب الحاكمة في إقليمي الباسك وجاليسيا الإسبانيين بالانتخابات الإقليمية أمس الأحد، التي جرت في ظل جائحة فيروس كورونا واتسمت بشكل جزئي بتراجع نسبة الإقبال وإلزام الناخبين بارتداء الكمامات وتوفير مقصورات للإدلاء بالصوت دون ستائر.

وفي إقليم الباسك، فاز حزب "بي إن في" الليبرالي الانفصالي بزعامة إنيجو أركولو بعدد 31 مقعدا في البرلمان الإقليمي بزيادة ثلاثة مقاعد عن نتائج عام 2016 غير أنه سيكون في حاجة مرة أخرى إلى أحزاب أخرى لتشكيل أغلبية، وفقا لبيانات نقلتها وسائل إعلام إسبانية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وفي جاليسيا، أكد الحزب الشعبي المحافظ "بي بي" الذي يتزعه ألبرتو نونيز فيخو على مركزه باعتباره أقوى قوة سياسية، واحتفظ بأغلبيته المطلقة بعدد 41 مقعدا.

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وحل حزب "بي إن جي" الانفصالي اليساري في المركز الثاني بحصوله على 19 مقعدا، بزيادة 13 مقعدا عما كان عليه قبل 4 سنوات.

كما فاز حزب "بوكس" الشعبي اليميني على مقعد في إقليم بالباسك، حيث يجب تجاوز عتبة الـ 3 بالمائة من الأصوات لدخول البرلمان. غير أن هذه العتبة تبلغ 5 بالمائة في جاليسيا، ما منعه من دخول البرلمان هناك.

وحصد الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مقعدا واحدا ليصل المجمل إلى 10 مقاعد في إقليم الباسك، ومقعدا واحدا أيضا في جاليسيا ليصبح الإجمالي 14 مقعدا.