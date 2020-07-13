شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل بسفينة حربية أمريكية وإصابة 18 بحارًا والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت مشاهد مصورة بثت مباشرة، أن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحريق صباح أمس الأحد ليجدوا أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد بارتفاع مئات الأقدام في الهواء من عدة نقاط على طول السفينة البرمائية الراسية في قاعدة سان دييجو البحرية والتي يبلغ طولها 257 مترا.
وانتشرت أطقم الطوارئ في زوارق بجانب السفينة المشتعلة مستخدمة خراطيم لإطفاء الحريق.
وكتبت قوات البحرية على تويتر أمس: "تم نقل 18 بحارا إلى مستشفى محلي مصابين بإصابات لا تهدد حياتهم... الطاقم بكامله خارج السفينة وتم إحصاء جميع أفراد الطاقم".
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