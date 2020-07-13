شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع الإصابات.. إعادة حظر التجول بجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، أمس الأحد، إن بلاده ستعيد فرض حظر التجول الليلي للحد من الضغط على المستشفيات مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل سريع.

وفرضت حكومة رامابوسا أحد أشد تدابير العزل العام في العالم أواخر مارس لكنها خففت بعد ذلك كثيرا من القيود بسبب القلق على اقتصادها المتعثر.

وقال رامابوسا في كلمة عبر التلفزيون إن البلاد لا يمكنها تقبل تحمل مستشفياتها وعياداتها عبء إصابات يمكن تفاديها بسبب شرب الكحوليات. وأضاف: "هذه معركة لإنقاذ جميع الأرواح ونحتاج توفير كل سرير.. عاصفة فيروس كورونا أشد شراسة وأكثر تدميرا من أي شيء عرفناه".