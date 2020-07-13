الجيش الوطني الليبي: الموانئ والحقول النفطية ستظل مغلقة لحين تنفيذ مطالب الشعب

قالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر اليوم السبت إن "الموانئ والحقول النفطية ستظل مغلقة لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها"، في إشارة إلى استمرار وقف الصادرات.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري في بيان عبر الإنترنت "في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة والتي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط (يوم الجمعة) متعاقد عليها من قبل الإغلاق... فقد استجابت لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي أولا وأخيرا".

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