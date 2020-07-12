خطف نجم أولمبيك أسفي من الوداد والرجاء.. شباب المحمدية “يستعد” مبكرا للبطولة الاحترافية

تعاقد فريق شباب المحمدية، الذي ينافس على العودة إلى البطولة الاحترافية في قسمها الأول، مع نجم فريق أولمبيك أسفي محمد المرابيط بموجب عقد يمتد لخمس سنوات، وفق ما كشفه مصدر من داخل ممثل مدينة الزهور.
وشدد المصدر ذاته على كون قيمة انتقال المرابيط إلى فريق شباب المحمدية تم تحديدها في 400 مليون سنتيم، بعد منافسة قوية مع قطبي الدار البيضاء الرجاء والوداد.
وأكد مصدرنا أن المدرب الشباب محمد أمين لعب دورا كبيرا في إقناع اللاعب بالانضمام إلى فريق شباب المحمدية بعد موسمين رفقة الفريق المسفيوي، نجح في استثمارهما لكتابة اسمه ضمن نجوم البطولة الذين تتصارع أندية وطنية وخليجية للظفر بضمهم.
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