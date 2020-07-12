بتمويل من الاتحاد الأوروبي.. وكيلة نيابة إسبانية تشرف على مشروع تعاون مع النيابة العامة بالمغرب لسنتين

تشرف ماريا ديل مار لوبيز هيرير، وكيلة نيابة مالقا، بالعاصمة الرباط على تطوير مشروع توأمة وتعاون من أجل دعم النيابة العامة العامة.

وكشفت صحيفة “لابانغوارديا” الاسبانية أنه تم اختيار الوكيلة الاسبانية لتطوير المشروع على حساب مرشحين أوروبيين آخرين بهدف التعاون لتعزيز القدرات الإدارية والتنظيمية للنيابة العامة المغربية.

وتندرج الخطوة، وفق إفادة المصدر ذاته، ضمن مشاريع التعاون المؤسساتي للمفوضية الأوروبية مع البلدان المرشحة والتي تخضع لسياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهم تعزيز الإدارات العامة.

وشدد المصدر ذاته على كون المشروع، الذي سيموله الاتحاد الأوروبي، تشرف عليه مدعية غرفة التعاون الدولي أنا موران مارتينيز وستكون وكيلة نيابة مالقا مستشارة مقيمة بالرباط لمدة عامين لتطويره، مبرزا في السياق ذاته أن الشروع في ترجمة المشروع على أرض الواقع رهين بتجاوز تداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد.