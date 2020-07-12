السعودية “تفرض” غرامة على كل من يخالف تعليمات منع دخول المشاعر المقدسة

أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، بمعاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بلا تصريح بغرامة 10 آلاف ريال، ومضاعفتها في حال التكرار.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية لوكالة الأنباء السعودية بأنه إلحاقا للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة لموسم حج هذا العام 1441هـ، فقد تقرر معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بدءً من تاريخ 28 / 11 /1441هـ، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

وأهاب المصدر بكافة المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم الحج لهذا العام.