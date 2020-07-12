استشهاد 6 غزيين وأسرُ 22 منذ يناير الماضي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد 6 غزيين، وأُسِر 22، منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، بحسب توثيق لمركز "الميزان لحقوق الإنسان"، سلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة المُحاصَر، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال المركز، إن "الاحتلال الإسرائيلي قتل 6 فلسطينيين بغزة في ظروف لم يتخللها أي تهديد على حياة جنوده، وجرح 38 آخرين، واعتقل أيضا 22 فلسطينيا".

ووقعت غالبية عمليات القتل والإصابات والاعتقالات خلال استهداف القوات الإسرائيلية للصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، ومتظاهرين قرب حدود غزة ضمن "مسيرات العودة"، التي انطلقت في آذار/ مارس 2018، واستمرت حتى بداية العام الجاري، وكان يشارك فيها المئات؛ للمطالبة برفع الحصار عن غزة.

وأضاف المركز الحقوقي، أن "الاحتلال ارتكب انتهاكات منظمة وجسيمة لقواعد القانون الدولي، تجاه المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في غزة".

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ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي توغل في العديد من المناطق الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع، واعتدى على صيادي الأسماك الفلسطينيين خلال ممارستهم عملهم في عرض البحر.

ودعا المركز إلى "رفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على غزة".

وشدد على ضرورة "توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية".