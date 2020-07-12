شكرا لقرائتكم خبر عن 6 هزات أرضية تضرب إيران خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

سجّل مركز رصد الزلازل بجامعة طهران 6 هزات أرضية، راوحت قوتها بين 2.5 و4.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت بلدة «فيروز كوه» شرق العاصمة الإيرانية خلال الساعات الماضية.

ومنذ فجر (الأحد) تعرضت البلدة لهزات بقوة 3.5 و2.5 و4.2 و3.6 و3.3 على التوالي، كان مركزها على عمق 7 و8 كيلومترات، وأكد حاكم البلدة أن السلطات لم تسجل خسائر مادية أو بشرية، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

ولم يشعر سكان العاصمة “طهران” بالهزات، فيما تتخوف السلطات من وقوع زلزال مدمر في طهران الواقعة على 4 تصدعات أرضية تمتد عشرات الكيلومترات، وعليها مبانٍ لا تتوافق مع معايير مقاومة الزلازل، ويسكنها الملايين.