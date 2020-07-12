شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. 62 ألف إصابة جديدة و906 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 62,918 إصابة مؤكدة و 906 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,236,130 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 134,572 حالة وفاة.

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