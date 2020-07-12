شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العاشر من المحادثات.. استمرار الخلافات حول «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل
وقال بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية اليوم، إن الوزراء استهلوا الاجتماع باستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية، والتي عقدت أمس الأول الجمعة، والتي قامت مصر فيها بطرح بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية.
كما طرح الجانبان السوداني والإثيوبي، خلال الاجتماع اليوم، بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفني والقانوني، إلا أن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسة.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية غدًا، ويعقب ذلك عقد الاجتماع الوزاري، على أن يتم في نهاية الاجتماع رفع التقرير النهائي إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
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