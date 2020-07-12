رياضة 2020-07-12 | 22:53 1,526 مشاهدة Advertisements شارك نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، صفاء هادي، مع فريقه كريليا سوفيتوف الروسي ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم. وخسر سوفيتوف امام دينمو موسكو بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد رفاق هادي عند النقطة 28 في المركز قبل الأخير. ودخل هادي المباراة في الدقيقة 68 بعدما شارك احتياطياً وفي الفيديو التالي جميع لمسات النجم العراقي. المحرر: محمد خليل

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. جميع لمسات صفاء هادي خلال مشاركته في الدوري الروسي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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