بالوثيقة.. الامر الديواني الخاص بتعيين الاعرجي مستشارا للامن الوطني

تنشر الخليج 365، نص الامر الديواني الخاص بتعيين قاسم الاعرجي مستشارا للامن الوطني. وتضمن الامر "انهاء تكليف فالح الفياض من مهام مستشارية الامن الوطني وتعيين الاعرجي بدلا عنه".

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