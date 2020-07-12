'السفاح' يتفوق على ميسي في قائمة الأكثر لعباً دولياً على مر التاريخ

رياضة 2020-07-12 | 22:28 المصدر: 5,273 مشاهدة Advertisements احتل اسطورة الكرة العراقية يونس محمود المركز الـ47 في قائمة اكثر اللاعبين تمثيلاً لمنتخباتهم في العالم على مر التاريخ. ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة النادي المئوي للاعبين المخضرمين الذين مثلوا منتخبات بلادهم في جميع انحاء العالم. يونس محمود الملقب بـ"السفاح"، امتدت مسيرته مع اسود الرافدين منذ 19 تموز 2002 في مواجهة سوريا حتى 29 اذار 2016 بمواجهة فيتنام.



واستطاع الأسطورة العراقية ان يمثل اسود الرافدين في 142 مناسبة، ليحتل المركز 47 في القائمة متفوقاً على النجم الارجنتيني ليونيل واستطاع الأسطورة العراقية ان يمثل اسود الرافدين في 142 مناسبة، ليحتل المركز 47 في القائمة متفوقاً على النجم الارجنتيني ليونيل ميسي ، الذي بدوره مثل التانجو الارجنتيني في 138 مناسبة. وتصدر النجم المصري احمد حسن، القائمة بعدما مثل منتخب الفراعنة في 184 مناسبة. وللاطلاع على القائمة كاملة اضغط هنا. المحرر: محمد خليل

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