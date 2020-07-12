وفاة الفنان العراقي الحسيني

توفي الفنان العراقي مهدي الحسيني، الاحد، في بغداد. وقال نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي ان "الفنان مهدي الحسيني توفي قبل قليل اثر تعرضه لجلطة في القلب". وقدم جودي "التعازي الى ذوي الفقيد، وان يلهمهم الصبر والسلوان".

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