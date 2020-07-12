مقتل 4 جنود و4 إرهابيين في اشتباكات شمال باكستان

أعلن الجيش الباكستاني، الأحد، مقتل 4 من جنوده في اشتباك مع مسلحين في منطقة قبلية شمالي غرب البلاد بمحاذاة الحدود مع أفغانستان.



ووقع الاشتباك في ميرانشاه عاصمة إقليم شمال وزيرستان المضطرب أمنيا، حيث تم شن عدة عمليات عسكرية في السنوات الأخيرة ضد مسلحين محليين وأجانب.

وجرى الهجوم عندما كانت قوات الأمن تقوم بعملية ضد مخابئ لمسلحين مشتبه بهم في المنطقة.

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وقال الجيش في بيان "ما إن طوق الجنود المنطقة" حتى تعرضوا لإطلاق نار، مضيفا أن "قوات الأمن أردت جميع الإرهابيين الذين أخرجوا من مخابئهم"، ولكن خلال تبادل إطلاق النار "استشهد 4 جنود".

وأشار البيان إلى مقتل أربعة "ارهابيين" في الاشتباك.

وانخفض منسوب العنف في باكستان بعد عمليات للجيش في شمال وزيرستان، لكن الجماعات المتشددة لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات.