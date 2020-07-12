إسرائيل تستعين بجيش الاحتياط لمواجهة كورونا

عادت الحكومة الإسرائيلية للاستعانة بقوات الاحتياط في جيشها للمساعدة على مواجهة فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه بدءا من الإثنين سيتم نشر 120 من قوات الاحتياط في أقسام المستشفيات الإسرائيلية لمساعدة الطواقم الطبية.

وأضافت أن المئات من جنود الاحتياط الإضافيين سيساعدون في مواجهة كورونا بالمناطق التي تم فيها تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بالفيروس.

وسبق للحكومة الإسرائيلية أن استعانت بالجنود الإسرائيليين في شهري مارس/آذار وإبريل/ نيسان الماضيين.

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وأمس السبت أعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو 9874 من جنوده قيد الحجر الصحي في الوقت الذي تم فيه تشخيص إصابة 540 جنديا إسرائيليا حتى أمس بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت مساء اليوم الأحد في بيان تسجيل إصابة 1151 إسرائيليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بفيروس كورونا.

كما سجلت 3 حالات وفاة خلال نفس الفترة ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 362 حالة.

واستنادا إلى وزارة الصحة الإسرائيلية فإن إجمالي عدد الإصابات بلغ مساء الأحد 38670 إصابة بينها 151 صعبة و108 حالات متوسطة.

وفي حين أشارت إلى تشافي 19008 من إجمالي الإصابات فإنها ذكرت إن عدد الإصابات الفعلية وصل إلى 19300 حالة وهي المرة الأولى منذ أكثر من شهرين التي تزيد فيها عدد الإصابات الفعلية عن عدد حالات التشافي.