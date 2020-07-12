قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب يوم الأحد إنها تعتقد أن بوسع النواب الأمريكيين إيجاد حل وسط بشأن تمديد برنامج إعانات البطالة للأمريكيين الذين يواجهون صعوبة وسط عمليات الإغلاق وإجراءات العزل العام لمواجهة جائحة كورونا.
وأضافت بيلوسي على شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) ”ينبغي علينا إيجاد حل وسط لأننا لابد أن نمدد (البرنامج)“.
وكان زعيم الجمهوريين بمجلس النواب قد قال إنه لن يكون من المفيد تمديد برنامج إعانات البطالة التي تضمنها التشريع الخاص بوباء كورونا الذي أُقر في وقت سابق من هذا العام. وينتهي أمد هذه الإعانات في 31 يوليو تموز.
وأشار زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب كيفن ماكارثي وجمهوريون آخرون إلى أن الاحصائيات تظهر أن أمريكيين كثيرين يحصلون على أموال من إعانات البطالة في حال تمديدها أكثر مما يكسبونه من العمل.
ويبحث المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون كيفية مساعدة البلاد على التعافي من آثار وباء كورونا المستجد الذي تسبب في إغلاق كثير من الشركات والأعمال مما حرم عشرات الملايين من الأمريكيين من فرص العمل.
ومن المقرر تمديد برنامج الإعانات المحدد بدفع 600 دولار في الأسبوع للعمال الذين فقدوا وظائفهم، والذي بدأ نهاية مارس آذار، لحين تراجع معدل البطالة في كل ولاية تحت مستوى 11 في المئة.
كانت هذه تفاصيل خبر بيلوسي: الكونجرس يحتاج لحل وسط لتمديد مدفوعات البطالة الناجمة عن جائحة كوورنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.