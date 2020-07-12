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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الطقس المتوقع على الإمارات خلال الخمسة أيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة على النحو التالي:
الاثنين:
الطقس: صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - تتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وبعض المناطق الغربية بعد الظهر مع فرصة لسقوط الأمطار.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 22 إلى 32 تصل إلى 45 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء:
الطقس: صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء:
الطقس: صحو وغائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر قد تكون ركامية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس:
الطقس: رطب على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – غائم جزئياً أحياناً - فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الجمعة:
الطقس: صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
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