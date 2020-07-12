شكرا لقرائتكم تظاهرات وإغلاق طرق في البصرة احتجاجا على قطع الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تظاهر عدد من المواطنين في مدينة البصرة، العراقية مساء الأحد، في شارع بغداد الرئيسي للمطالبة بتوفير الكهرباء لمناطقهم.
وقال مراسل العربية أن متظاهرين قاموا ايضا بحرق الإطارات تعبيراً عن استيائهم لتذبذب تجهيز الطاقة الكهربائية منذ ليلة البارحة.
وأكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية جاسم البخاتي على وجود ضعف وتقصير حكومي في توفير الطاقة الكهربائية ما دفع المواطنين للتظاهر.
وقال البخاتي في حديث لوسائل عراقية إعلام محلية إن هناك عدة أسباب أدت إلى عدم انجاز المنظومة الكهربائية منها سحب العقد مع شركة سيمنز الألمانية وتحويلها الى شركات اخرى و الضغط الدولي وانتزاع العقود من شركات معينة وتحويلها الى شركات أخرى.
وقال إن الفساد هو السبب المهم في نقص الطاقة الكهربائية في العراق وأغلب الدول لا ترضى بأن يعود العراق إلى وضعه الطبيعي.
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