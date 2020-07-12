شكرا لقرائتكم مشاهد لحريق على متن بارجة أميركية في سانتياغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرضت بارجة أميركية مساء الأحد لحريق كبير في قاعدة عسكرية للبحرية الأميركية في سان دييغو. وأشارت التقارير الأولية الى حصول انفجار على متنها ووقوع اصابات، تم إخلاء البارجة وفرق الإطفاء تعمل على السيطرة على الحريق.

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