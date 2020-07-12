وزارة الري تعلن نتائج اليوم العاشر من مفاوضات سد النهضة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن نتائج اليوم العاشر من المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المنهندس محمد السباعي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "تواصل المفاوضات لليوم العاشر على التوالى المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة."

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وأضاف البيان: "استهل الوزراء الإجتماع بإستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عُقدت يوم الجمعة 10 يوليو، والتي قامت مصر فيها بطرح بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانب السوداني والإثيوبي خلال الاجتماع اليوم، بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفني والقانوني، إلا ان المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية."

وتابع البيان: "وفي نهاية الإجتماع تم الاتفاق على استكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية غداً ويعقب ذلك عقد الإجتماع الوزاري، على أن يتم في نهاية الإجتماع رفع التقرير النهائي إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي."