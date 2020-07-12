مسؤول صحي أميركي يدعو لاحتواء وباء كورونا

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أعلن مسؤول أميركي رفيع في وزارة الصحة الاميركية الأحد انه يجب وضع "جميع الاحتمالات على الطاولة" لاحتواء فيروس كورونا مع توقع السلطات استمرار تزايد الوفيات جراء الوباء في الاسابيع المقبلة، مشيرا الى إمكان اعادة العمل باجراءات الإغلاق في الولايات الأكثر تضررا.

وأعرب الأدميرال بريت غيروار مساعد وزير الصحة الأميركي لشبكة "ايه بي سي" عن "شعور الجميع بالقلق" ازاء هذه التطورات.

ودعا غيروار الى إعادة إغلاق الحانات وزيادة مسافة التباعد الاجتماعي في المطاعم وفرض وضع الأقنعة في المناطق المتضررة بشدة، وخصوصا الولايات الجنوبية التي أعاد مسؤولوها فتحها.

وقال "من اجل ان ينجح هذا الأمر يجب ان يضع 90 بالمئة من الناس الأقنعة في المناطق الساخنة"، محذرا من انه "اذا لم نقم بذلك فلن نتمكن من السيطرة على الفيروس (...) الامر ضروري بشكل مطلق".

وجاءت تعليقات غيروار بعد يوم من ظهور الرئيس دونالد ترامب وهو يضع كمامة للمرة الاولى خلال زيارته مستشفى عسكريا خارج واشنطن، بعد ان قلل سابقا من اهمية هذه الممارسة.

وتدعو المراكز الفدرالية لمكافحة الامراض والوقاية منها منذ نيسان/ابريل لوضع الاقنعة على نطاق واسع.

وتزامنت تصريحات غيروار مع تسجيل ولايات كثيرة ارتفاعا جديدا في الاصابات، كما سجلت سبع ولايات أرقاما قياسية في الوفيات في يوم واحد هذا الأسبوع.

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والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من الفيروس، وبلغ اجمالي الوفيات نحو 135 ألفا من أكثر من 3,2 مليون إصابة مؤكدة. وتعمل وحدات العناية المركزة في العديد من المستشفيات بطاقتها القصوى.

ومع ذلك شدد غيروار على انه تم إحراز تقدم ضد فيروس كورونا، مع توفير مزيد من الفحوص والعلاجات الجديدة.

وعندما سُئل عن حالات انتظار تصل إلى 13 ساعة لاجراء الفحوص في ولاية أريزونا المتضررة بشدة، أصر غيروار على أن الأمور آخذة بالتحسن بسرعة.

ووسط الجدل المتصاعد بشأن إعادة الأطفال إلى المدارس في الخريف المقبل، كما يصر ترامب ووزيرة التعليم بيتسي ديفوس، قال غيروار "علينا القيام بذلك بطريقة آمنة. نحتاج الى السيطرة على الفيروس".

ولكن مع تسجيل اصابات قياسية في العديد من المناطق كل يوم، قال "نتوقع أن ترتفع الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين قبل أن يتخذ ذلك منحى عكسيا".

ولفت غيروار الى ان الإدارة الاميركية تستعد لخريف صعب مع احتمال عودة الفيروس الى الظهور مع عودة الإنفلونزا.

وقال "هناك بعض البيانات التي تؤشر الى ظهور المرضين في الوقت نفسه"، مضيفا "هذا ليس جيدا البتة".