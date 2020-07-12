حريق ضخم على ظهر سفينة حربية أمريكية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
شب حريق على ظهر السفينة الحربية الأمريكية "بونهوم ريتشارد"، في مدينة سان دييجو، اليوم الأحد، إثر وقوع انفجار.
وقالت إدارة الانقاذ من الحرائق في سان دييجو بولاية كاليفورنيا، إن رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق شب على ظهر السفينة.
وأضافت إدارة الانقاذ من الحرائق أن الانفجار أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل.
وأظهرت مشاهد مصورة من مكان الحريق العديد من رجال الإطفاء يقتحمون الدخان الكثيف المتصاعد من السفينة البرمائية الراسية في قاعدة سان دييغو البحرية.
وأفادت إدارة الإطفاء على "تويتر" بأن "الانفجار أدى لإصابة واحدة على الأقل في بونهوم ريتشارد".
وأكدت أنها تتعاون مع إدارة الإطفاء الاتحادية لمعرفة مصير كل البحارة وتطهير المنطقة.
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