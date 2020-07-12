جنوب أفريقيا تعيد فرض حظر التجوال الليلي بعد ارتفاع إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جوهانسبرج - (د ب أ)

أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، عن جولة جديدة من القيود المرتبطة بالحد من تفشي فيروس كورونا، اليوم الأحد، فى رد فعل على زيادة معدل الإصابات بالفيروس في البلاد

واعتبارًا من يوم الاثنين، سيتم تطبيق حظر تجوال خلال الليل بين الساعة التاسعة مساء حتى الرابعة صباحًا، بينما سيكون ارتداء الكمامات إلزاميًا في الأماكن العامة، وسيتم حظر بيع المشروبات الكحولية، وسيتم تمديد "حالة الكارثة" الوطنية حتى 12 أغسطس.

وقال رامافوسا في كلمة متلفزة مساء الأحد: "نحن نسجل حاليا أكثر من 12 ألف إصابة كل يوم.

وذكر الرئيس أن جنوب أفريقيا أكدت 276242 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.

وكانت الحكومة قد فرضت إغلاقا على المستوى الوطني في نهاية مارس الماضي، لكبح تفشي الفيروس، ومنح البلاد فترة لتعزيز بنيتها التحتية الصحية.

