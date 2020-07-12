نشرة الحوادث المسائية.. حريق سوق حلوان وغلق جزئي لشارع الهرم



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

الداخلية: ضبط 2049 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس" كورونا" المستجد.

إخلاء سبيل مالك دار نشر شهيرة بكفالة 5 آلاف في اتهامه بالتحرش

مرت نيابة عابدين، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل "م. ه" مالك دار نشر شهيرة بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بالتحرش وهتك عرض الشاعرة آلاء حسنين.

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غلق جزئي بشارع الأهرام بالجيزة لتنفيذ أعمال نقل مرافق الخط الرابع لمترو الأنفاق

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامناً مع البدء في تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية (غاز طبيعي) الخاصة بالمشروع القومي لمترو أنفاق الخط الرابع والمتعارضة مع مسار المشروع .

أقوال متضررين في حريق سوق توشكى بحلوان

استمعت نيابة حلوان الجزئية لعدد من المتضررين في حريق سوق توشكى بحلوان.

الوطنية للانتخابات: 323 مرشحًا على مقاعد مجلس الشيوخ تقدموا بأوراقهم

أغلقت لجان المتابعة المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لتلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، أبوابها في الساعة الخامسة مساء، بعد انتهاء اليوم الثاني لتقديم أوراق الترشح.

18 يوليو.. محاكمة "شندي" المتهم بقتل مواطن في السلام

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة السبت المقبل 18 يوليو، لنظر أولى جلسات محاكمة محمود الشاذلي "شندي" بتهمة قتل مواطن في السلام، وتنظر الدائرة 16 جنايات محاكمة المتهم.