لأوّل مرّة / الإمارات تكشف تعرّضها لـ"هجماتٍ" خلال الشهر الماضي

كشفت الإمارات لأول مرة، عن تعرضها لـ"هجمات" وصفتها بالخطيرة، خلال شهر جوان الماضي.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أن الفريق الوطني للإستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية، تمكن من صد أكثر من 100 ألف هجمة سيبرانية.

وأشارت إلى أن تلك الهجمات السيبرانية تعرضت لها المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة الاتحادية خلال شهر جوان الماضي.

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وأوضحت الهيئة الإماراتية أن تلك الهجمات السيبرانية تنوعت ما بين برمجيات خبيثة بنسبة 73%، وعمليات بحث عن ثغرات أمنية بنسبة 15%، وهجمات التصيد الإلكتروني بنسبة 12%.

وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية إلى أن فرق الأمن السيبراني عالجت أكثر من 407 حوادث سيبرانية.

وقالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تقريرها الشهري حول مستجدات الأمن السيبراني، مستعرضا جهود فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الوطنية في التعامل مع الهجمات السيبرانية.