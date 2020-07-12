مقتل ضابط فلسطيني بنيران مسلحين

قتل مسلحون مجهولون، الأحد، ضابطا في السلطة الفلسطينية، يدعى جبر القيق، بعد إطلاق النار عليه، ومن ثم طعنه بسكين، وذلك في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويشغل القيق رتبة عميد في السلطة الفلسطينية،

وقد أفرج عنه من السجون الإسرائيلية في صفقة تبادل الأسرى مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011.

وأفاد شهود عيان بأن مسلحين مجهولين كانت تقلهم

دراجة نارية أطلقوا النار على القيق، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، قبل أن يعلن عن وفاته في وفت لاحق.

ولم تعرف خلفية الحادث بعد، لكن شرطة حماس في قطاع غزة قالت إنها تحقق في حادثة القتل. وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.