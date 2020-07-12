الري: استمرار الخلاف حول القضايا الرئيسية بمفاوضات سد النهضة

تواصلت لليوم العاشر على التوالي المحادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور وزراء وممثلي الدول الثلاث والمراقبين.

وأفادت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، بأن وزراء الري للدول الثلاث استهلوا اجتماع اليوم باستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية،

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والتي طرحت مصر خلالها، يوم الجمعة الماضي، بعض الصياغات البديلة في محاولة لتقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية العالقة بين الأطراف.

كما طرح الجانبان السوداني والإثيوبي، خلال الاجتماع، بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في

الجزء الفني والقانوني، إلا أن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية، بحسب بيان الوزارة المصرية.

وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية غدا، ويعقب ذلك عقد الاجتماع الوزاري، على أن يتم في نهايته رفع التقرير النهائي إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، الذي تجري محادثات سد النهضة تحت رعايته.