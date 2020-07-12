بريطانيا تكشف النقاب عن نظام الهجرة

أكدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، يوم الأحد، أن بلادها ستكشف النقاب عن نظام للهجرة يعتمد على النقاط سيتم العمل به بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وسيسمح خروج بريطانيا من التكتل باستعادة لندن السيطرة على حدودها وإطلاق كامل إمكاناتها.
وقالت باتيل إن النظام الجديد، الذي من المتوقع أن تقدم الوزيرة تفاصيل كاملة بشأنه يوم الاثنين، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول
وكتبت، في صحيفة "صن" الشعبية، أن "بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ستكون دولة ذات سيادة لها نظام هجرة يجتذب الأفضل من جميع أنحاء العالم، سنتغلب على العقبات البيروقراطية ونمنحالشركات حرية أكبر في توظيف أشخاص من جميع أنحاء العالم".
وأشارت إلى أن الحكومة تلتزم بـ"توجيهات واضحة باستعادة السيطرة على الحدود بناء على استفتاء خروج بريطانيا عام 2016 من الاتحاد الأوروبي".
وتتعهد الحكومة البريطانية بتقليل الهجرة منخفضة المهارات وتسهيل دخول المهنيين المهرة، ومنح نقاط لمهارات اللغة الإنجليزية وعروض العمل المؤكدة.
وكتب وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل غوف، في صحيفة "صنداي تلغراف"، أن النظام القائم على النقاط مصمم "لاجتذاب العلماء والمخترعين ورواد الأعمال الذين يمكنهم تعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل".
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