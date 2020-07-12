الإمارات تسجل حالتي وفاة و401 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإمارات، تسجيل 401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة 54854 حالة، منذ نهاية يناير الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان

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اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة لمصابين اثنين من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 333 حالة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 492 حالة جديدة لمصابين

بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 45140 .

وأفاد البيان أن الوزارة مستمرة بالتوسع في زيادة نطاق فحوص كورونا، في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر للإصابات وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لها وعزلها.