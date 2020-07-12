ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت جنوب غرب اليابان إلى 70 متوفيًا.
وأفادت قناة "NHK" اليابانية، اليوم الأحد، بأن معظم الضحايا من مديرية كوماموتو وأماكن أخرى في جزيرةكوسيو، حيث تم العثور على جثة شخص، بينما لا يزال 13 آخرين بين أعداد المفقودين.
وذكرت القناة أن وكالة الإطفاء ومكافحة الكوارث الطبيعية حصلتعلى بلاغات تفيد بتدمير أو غرق 12660 منزلًا وبناء في 20 مديرية.
وتستمر الأمطار الغزيرة في جزيرة كوسيو منذ نحو أسبوع وانتشرت في هذه الفترة إلى أكبر جزيرة يابانية هونسيو، ومن المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بزيارة إلى الأماكن المنكوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 70 شخصًا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.