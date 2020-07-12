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مصرع 70 شخصًا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في اليابان

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ارتفعت  حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت جنوب غرب اليابان إلى 70 متوفيًا.

وأفادت قناة "NHK" اليابانية، اليوم الأحد، بأن معظم الضحايا من مديرية كوماموتو وأماكن أخرى في جزيرة

كوسيو، حيث تم العثور على جثة شخص، بينما لا يزال 13 آخرين بين أعداد المفقودين.

وذكرت القناة أن وكالة الإطفاء ومكافحة الكوارث الطبيعية حصلت

على بلاغات تفيد بتدمير أو غرق 12660 منزلًا وبناء في 20 مديرية.

وتستمر الأمطار الغزيرة في جزيرة كوسيو منذ نحو أسبوع وانتشرت في هذه الفترة إلى أكبر جزيرة يابانية هونسيو، ومن المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بزيارة إلى الأماكن المنكوبة.

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