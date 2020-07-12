حزب المؤتمر السوداني يقرر المشاركة في السلطة الانتقالية

قرر المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني مشاركة عضوية الحزب في مجلسي السيادة والوزراء وتراجع عن قراره السابق بعدم المشاركة في السلطة الانتقالية.
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن عبد القيوم عوض السيد رئيس المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني، قوله اليوم الأحد إنه بناء على طلب المكتب السياسي للحزب القاضي بمراجعة قرار المجلس السابق الخاص بعدم مشاركة عضوية الحزب في مجلسي السيادة والوزراء، وبعد تداول المجلس المركزي في طلب
وأضاف أن قرار المجلس استند على تقييم أداء الحكومة والحزب في الفترة الماضية وحجم الضرر من البعد عن مركز اتخاذ القرار مما جعل الحزب غير قادر على المساهمة الإيجابية في دعم الحكومة وإسنادهابالأفكار والسياسات والكوادر العاملة.
وأردف "هناك المستجدات السياسية المتعلقة بالتغيير الحكومي المرتقب خصوصًا على ضوء اتفاق السلام والذي سينتج حكومة جديدة ستكون فيها الأحزاب المكونة للحرية والتغيير ممثلة أسوة برفاقها في الجبهة الثورية وهو وضع يفرض على الحزب الوجود داخل الحكومة ذات الطبيعة السياسية القادمة وإلا فإنه سيجد نفسه في موقع دعم حكومة تتخذ فيها القرارات قوى سياسية أخرى بالإنابة عنه".
وقال "هذا القرار تم تحويله للمكتب السياسي ليبذل جهده في النقاشات مع الحكومة والحرية والتغيير لترشيح عضوية كفؤة من الحزب في المواقع التنفيذية الممكنة في مجلس الوزراء".
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