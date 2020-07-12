بالفيديو: من يحرق إيران.. انفجار هائل في ميدان فردوسي في العاصمة الإيرانية طهران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

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وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية إشتعال النيران في مجمع معشور للبتروكيمياوات في الأحواز الذي يمثل شريان الطاقة بالنسبة للنظام الإيراني .

أما الحدث الثاني والذي لم تعرف أسبابه حتى الآن. فكان باندلاع حريق هائل في ميدان فردوسي في العاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية في إيران، عن إدارة الإطفاء في طهران، قولها أمس السبت، إن انفجار غاز هز أحد المباني السكنية في العاصمة مما تسبب في إصابة شخص.

انفجارات إيران مستمرة

فأمس السبت ، أفادت الأنباء عن وقوع انفجار بأحد المباني السكنية في العاصمة طهران، مما تسبب بإصابة شخص، في حادث جديد تشهده البلاد.

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وشهدت البلاد انفجارات عدة حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية خلال الأسبوع الأخير، فيما لم تقدم الهيئة أي معلومات إضافية عن سبب الانفجار ولم تذكر إن كان هناك ضحايا.

وانقطعت الكهرباء في منطقة الانفجار بالضواحي الواقعة غربي طهران، حسبما ذكرت وكالة الهيئة.

والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن شخصين قتلا في انفجار بمصنع في جنوب طهران.

ويوم الخميس الماضي، اندلع حريق في مبنى بمنشأة نطنز تحت الأرض الإيرانية، وهي محور برنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد. وقالت السلطات إن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة.

وفي الأسبوع الماضي أيضا، قتل 19 شخصا في انفجار بمنشأة طبية بشمال طهران، قال مسؤول إنه نتج عن تسرب للغاز.

وفي 26 يونيو، وقع انفجار شرقي طهران بالقرب من قاعدة بارشين العسكرية، وقالت السلطات إن سبب الانفجار تسرب من منشأة للغاز في منطقة خارج القاعدة.